Köylülerin 'piknikçi' isyanı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde bir araya gelen köylüler, dere kenarındaki meranın piknik yapmak için gelenlerle dolduğunu ve çevreyi kirlettiklerini belirterek eylem yaptı. Köy muhtarı Saffet Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti" dedi.

Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünden geçen ve köylülerin mera olarak kullandığı bölge, son dönemde piknik yapmak için gelenlerle doldu. Ancak piknik yapanların çevreyi kirletmesi, çok gürültü yapması nedeniyle rahatsızlık duyan köylüler, bir araya gelerek eylem yaptı. Hayvanlarını dere kenarına indiremediklerini kaydeden köylüler, piknikçi istemediklerini söyledi.

Güney köyü muhtarı Saffet Aydın, gelenlere misafir gibi baktıklarını ancak temizlik yapmaktan yorulduklarını söyledi. Muhtar Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti. Önceki valimizin tavsiyesi ile bir dernek kurup, piknikçilerden makbuz karşılığı 50'şer lira temizlik parası toplamaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu yine böyle tahsilat yaparken bir genç itiraz etti, sonra tartışma büyüdü, kafama taş atıldı. Olayı gören duyan köylüler de kavgaya karışınca olaylar çok büyüdü" dedi.

Köylüler, piknikçiler için mescit, tuvalet gibi imkanları sağladıklarını, burada bugüne kadar gelen piknikçilere misafir gibi baktıklarını ancak son dönemlerde hat safhaya ulaşan, yüksek ses, çevre kirliliği, alkol alımı, ağaçların zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı artık alanda piknikçi istemediklerini belirtti.

'HAYVANLARIMIZI DEREYE İNDİREMİYORUZ'

Domaniç Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve köy halkından Nevzat Baş, "Burası, bizim mera alanımızdı. Artık hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyor, dereden sulayamıyoruz. Köpeklerimize et verdikleri için, köpekler hayvana bakmaz oldu. Yıllar içinde 50-60 koyunumu bu yüzden kurda kaptırdım. Hayvanla köye gelirken toz yapıyorsunuz diye sataşıyorlar" diye konuştu.