Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Köylülerin 'piknikçi' isyanı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde bir araya gelen köylüler, dere kenarındaki meranın piknik yapmak için gelenlerle dolduğunu ve çevreyi kirlettiklerini belirterek eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köylülerin 'piknikçi' isyanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde bir araya gelen köylüler, dere kenarındaki meranın piknik yapmak için gelenlerle dolduğunu ve çevreyi kirlettiklerini belirterek eylem yaptı. Köy muhtarı Saffet Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti" dedi.

        Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünden geçen ve köylülerin mera olarak kullandığı bölge, son dönemde piknik yapmak için gelenlerle doldu. Ancak piknik yapanların çevreyi kirletmesi, çok gürültü yapması nedeniyle rahatsızlık duyan köylüler, bir araya gelerek eylem yaptı. Hayvanlarını dere kenarına indiremediklerini kaydeden köylüler, piknikçi istemediklerini söyledi.

        'TEMİZLİK PARASI TOPLAMAYA BAŞLADIK'

        Güney köyü muhtarı Saffet Aydın, gelenlere misafir gibi baktıklarını ancak temizlik yapmaktan yorulduklarını söyledi. Muhtar Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti. Önceki valimizin tavsiyesi ile bir dernek kurup, piknikçilerden makbuz karşılığı 50'şer lira temizlik parası toplamaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu yine böyle tahsilat yaparken bir genç itiraz etti, sonra tartışma büyüdü, kafama taş atıldı. Olayı gören duyan köylüler de kavgaya karışınca olaylar çok büyüdü" dedi.

        Köylüler, piknikçiler için mescit, tuvalet gibi imkanları sağladıklarını, burada bugüne kadar gelen piknikçilere misafir gibi baktıklarını ancak son dönemlerde hat safhaya ulaşan, yüksek ses, çevre kirliliği, alkol alımı, ağaçların zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı artık alanda piknikçi istemediklerini belirtti.

        'HAYVANLARIMIZI DEREYE İNDİREMİYORUZ'

        Domaniç Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve köy halkından Nevzat Baş, "Burası, bizim mera alanımızdı. Artık hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyor, dereden sulayamıyoruz. Köpeklerimize et verdikleri için, köpekler hayvana bakmaz oldu. Yıllar içinde 50-60 koyunumu bu yüzden kurda kaptırdım. Hayvanla köye gelirken toz yapıyorsunuz diye sataşıyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası diğer sürücüyü boynundan bıçakladı
        Kaza sonrası diğer sürücüyü boynundan bıçakladı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hastaned...
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hastaned...
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gaziler...
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gaziler...
        Yön tabelasına çarpan minibüste ölen çift toprağa verildi
        Yön tabelasına çarpan minibüste ölen çift toprağa verildi