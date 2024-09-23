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        kuyuda su motorundan zehirlenen baba ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evlerinin önünde açtıkları kuyuya giren baba Dursun Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:10
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        kuyuda su motorundan zehirlenen baba ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde evlerinin önünde açtıkları kuyuya giren baba Dursun Ü. (51) ile çocukları Sait Ü. (35) ve Fatih Ü. (30) çalıştırdıkları su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyünde Dursun Ü. evlerinin önünde 13 metre derinliğinde su kuyusu açtı. İddiaya göre kuyudaki suyu tahliye etmek içinde Dursun Ü. ile çocukları Sait Ü. ve Fatih Ü. kuyuda su motoru çalıştırdı. Motordan çıkan gazdan etkilendikleri belirtilen baba ve iki oğlu baygınlık geçirdi. Kuyu çevresinde bulunan diğer köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, maden kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuda baygın halde olan baba ve iki oğlu, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve oğulları hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Tavşanlı Devlet Hastanesi'nden Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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