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        Kütahya'da orman yangını

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 00:23 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:25
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        Kütahya'da orman yangını
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 

        Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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