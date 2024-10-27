Kütahya'da orman yangını

Yangın, saat 22.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.