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        Kütahya'da başına sulama borusu düşen işçi öldü

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sulama göleti kanal inşaatında çalışırken başına su borusu düşen işçi Mehmet Yiğit (61) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 02:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 02:50
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        Kütahya'da başına sulama borusu düşen işçi öldü
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, sulama göleti kanal inşaatında çalışırken başına su borusu düşen işçi Mehmet Yiğit (61) hayatını kaybetti.

        Kaza, ilçeye bağlı Üzümlü Köyü'nde yapımı devam eden sulama göleti kanal inşaatında meydana geldi. Göletin kanal inşaatında boru döşeme işlemi yapıldığı sırada işçi Mehmet Yiğit'in başına sulama borusu düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yiğit’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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