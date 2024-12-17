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        Kütahya'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:35
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        Kütahya'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı
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        KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Simav ilçesinde ev ve iş yerlerinde dezenfektandan sahte içki yapılarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Gece saatlerinde şüphelilere ait 1’i iş yeri ve 4 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.D. (51), M.A. (54) ile R.A.’yı (60) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte alkol yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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