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        Kütahya'da halk otobüsü, arızalanıp emniyet şeridinde duran TIR ile yardıma gelen otomobile çarptı

        KÜTAHYA'da halk otobüsü, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR ile yardım için gelen otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:55
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        Kütahya'da halk otobüsü, arızalanıp emniyet şeridinde duran TIR ile yardıma gelen otomobile çarptı
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        KÜTAHYA’da halk otobüsü, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR ile yardım için gelen otomobile çarptı. Kazada yaralanan halk otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Tavşanlı karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Ali Kaymak (54) yönetimindeki 43 HO 1186 plakalı halk otobüsü, arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde olan 03 ABF 555 plakalı TIR’ın dorsesi ile yardım için gelen 43 AS 098 plakalı otomobile çarptı. Kazada halk otobüsü şoförü Kaymak, araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası şoför sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaymak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında halk otobüsünde yolcu olmadığı belirtildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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