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        Geçen yıl kaza yaptığı yerde yine kaza yaptı; öldü

        KÜTAHYA'da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası Bahadır Yasin Bozbey (35), otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 02:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 02:15
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        Geçen yıl kaza yaptığı yerde yine kaza yaptı; öldü
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        KÜTAHYA’da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası Bahadır Yasin Bozbey (35), otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı’nda ölü bulundu. Bozbey’in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı, olaydan yara almadığı öğrenildi.

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada işçi olan Bahadır Yasin Bozbey, evinden öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey’den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey’in bulunması için çalışma başlattı. Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı’nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı’na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey’in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        AYNI BÖLGEDE BİR YIL SONRA YAPTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan, Bozbey’in geçen yıl da aynı mevkide kaza yaptığı ve bu olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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