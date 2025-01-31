Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz (3)

KÜTAHYA’DADİŞ FAKÜLTESİ VE HASTANE AÇTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir’deki ziyaretlerinin ardından Kütahya’ya geçti. Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (KSBÜ) bağışlanan binayı ziyaret ederek, hizmete alınacak olan Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılışını yaptı. Binayı bağışlayan Güral Ailesine teşekkür eden Bakan Memişoğlu, yardımlaşma ve birlikteliğin önemli olduğunu kaydederek, “Bizim gelmiş geçmiş bütün medeniyetimize baktığınız zaman, birçok örnek, adanmışlık hikayesi ve kültürü görürsünüz. Ben bugün açılışta bunu görüyorum. Türkiye'nin örnek ailesi, örnek vakfı, örnek bir şehrine geldiğimi hissettirdiğiniz için size minnetlerimi arz ediyorum. Güral ailesine çok teşekkür ediyorum. Eğer adanmışlık, idealizm ve örneklik olmasa bugün bu medeniyet hayatta kalamaz. Gençlere örnek olduğunuz için, bu ülkenin kültürünü, medeniyetini, adanmışlığını gösterdiğiniz için başta Nafi Hocam olmak üzere size çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok değerli şeyler. Bunlar sadece bir açılış değil. Bunlar bu toplumun kültürünün zenginliğinin ispatı, birlikteliğimizin ve yıkılmayacağımızın ispatı” dedi.

'HEPİMİZ BU SİSTEME SAHİP ÇIKALIM'

Sağlıkta, Türkiye’nin hizmet alanında çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

“Gerçekten sağlık hizmeti anlamında, sağlık altyapısı anlamında, sağlık insan gücü anlamında ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tüm ülke son 22 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı ve insan gücüyle salgında da depreminde de bütün afetlerde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil, Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimiz bu sisteme sahip çıkmamız gerekir. Ama daha çok yolumuz var. Özelliklere gençlere, öğrencilere söylüyorum. Bir ilim yuvasındayız. Burası yüksek öğrenim kurumu. Biz sağlığın hizmetini sunuyoruz, bilgisini biliyoruz, bilimini yapıyoruz ama bu yetmez. Bu yetmez. Bundan sonra sağlığın bilgisini üretip, bu ürettiğimiz bilgiyi teknolojiye ve ekonomiye, finansa yönetecek, gönderecek, ekonomik gelir elde edecek, aynı zamanda kendi kendine yetebilecek, sürdürülebilir hale getirmemiz lazım.”