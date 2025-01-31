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        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz (3)

        KÜTAHYA'DADİŞ FAKÜLTESİ VE HASTANE AÇTISağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'deki ziyaretlerinin ardından Kütahya'ya geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:55
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        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz (3)
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        KÜTAHYA’DADİŞ FAKÜLTESİ VE HASTANE AÇTI

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir’deki ziyaretlerinin ardından Kütahya’ya geçti. Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (KSBÜ) bağışlanan binayı ziyaret ederek, hizmete alınacak olan Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılışını yaptı. Binayı bağışlayan Güral Ailesine teşekkür eden Bakan Memişoğlu, yardımlaşma ve birlikteliğin önemli olduğunu kaydederek, “Bizim gelmiş geçmiş bütün medeniyetimize baktığınız zaman, birçok örnek, adanmışlık hikayesi ve kültürü görürsünüz. Ben bugün açılışta bunu görüyorum. Türkiye'nin örnek ailesi, örnek vakfı, örnek bir şehrine geldiğimi hissettirdiğiniz için size minnetlerimi arz ediyorum. Güral ailesine çok teşekkür ediyorum. Eğer adanmışlık, idealizm ve örneklik olmasa bugün bu medeniyet hayatta kalamaz. Gençlere örnek olduğunuz için, bu ülkenin kültürünü, medeniyetini, adanmışlığını gösterdiğiniz için başta Nafi Hocam olmak üzere size çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok değerli şeyler. Bunlar sadece bir açılış değil. Bunlar bu toplumun kültürünün zenginliğinin ispatı, birlikteliğimizin ve yıkılmayacağımızın ispatı” dedi.

        'HEPİMİZ BU SİSTEME SAHİP ÇIKALIM'

        Sağlıkta, Türkiye’nin hizmet alanında çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

        “Gerçekten sağlık hizmeti anlamında, sağlık altyapısı anlamında, sağlık insan gücü anlamında ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tüm ülke son 22 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı ve insan gücüyle salgında da depreminde de bütün afetlerde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil, Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimiz bu sisteme sahip çıkmamız gerekir. Ama daha çok yolumuz var. Özelliklere gençlere, öğrencilere söylüyorum. Bir ilim yuvasındayız. Burası yüksek öğrenim kurumu. Biz sağlığın hizmetini sunuyoruz, bilgisini biliyoruz, bilimini yapıyoruz ama bu yetmez. Bu yetmez. Bundan sonra sağlığın bilgisini üretip, bu ürettiğimiz bilgiyi teknolojiye ve ekonomiye, finansa yönetecek, gönderecek, ekonomik gelir elde edecek, aynı zamanda kendi kendine yetebilecek, sürdürülebilir hale getirmemiz lazım.”

        Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler konuşmaların ardından Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesini gezdi.

        VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

        Programın ardından Kütahya Valiliği’ne geçen Bakan Memişoğlu, Vali Musa Işın’ı makamında ziyaret etti. Kütahya'da 22 senede yaklaşık 48 tane sağlık tesisi inşa edildiğini belirten Memişoğlu, “Şehir hastanemiz var, eğitim araştırma kapsamında hizmet verebilecek bir altyapısı var. İnşallah bu konuda daha iyi sağlık hizmeti sunmak için Kütahya’dayız. Tabii bizim en büyük hedefimiz sağlıklı kalmak, o nedenle de insanlarımızın koruyucu ve hastalanmadan sağlıklarının değerini bilmesi için önceliğimiz aile hekimliklerimizde. Burada da aile sağlığı merkezlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz milletimizin hizmetine devam ediyor. Özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrol yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Onun için de biz burada Kütahya'da 433 uzman hekimimizle, 827 hekimimizle insanlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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