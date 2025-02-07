Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınlarıyla bir araya geldiği programda, “Sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar, hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Divan Kurulu Toplantısına katılmak üzere Kütahya’ya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi’ni ziyaret eden Dervişoğlu, dernek binasını gezip, şehit yakınlarıyla buluştu. Türkiye’nin zorluklardan gelerek bugünlere ulaştığını ifade eden Dervişoğlu, “Biz diler ve isteriz ki, yaşadığımız topraklarda huzur olsun, refah olsun, mutluluk olsun. Şehitlerimiz olmasın, gazilerimiz olmasın ama bu topraklarda, dün de yaşadıklarımız bellidir ki rahat bırakmayacaklardır. O sebeple bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ben bir memleket evladı olarak arkadaşlarımla birlikte şehitlerimizin anılarına, gazilerimizin emeklerine, her daim saygı göstereceğimizi ve gerek şehitlerimizin gerek gazilerimizin hak ve hukuklarıyla nefes aldığımız müddetçe korumaya devam edeceğimizin sözünü vermeye geldik. Bundan emin olabilirsiniz ve Türkiye’ye kim, hangi tuzağa, nerede ve nasıl hangi planla kurarsa kursun, karşılarında sizlerin iradesiyle bizleri bulacak. Sizleri doğru bir biçimde de temsil edebilmek şerefini Cenab-ı Hak bize bahşettiyse ve biz onun hakkını vermeyi becerebiliyorsak, işte o zaman, ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ ifadesini ağzımız dolu dolu sarf edebilme imkanını da elde etmiş oluyoruz. Bir şeyden emin olun, sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar, hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onların kanı üzerine inşa edilmiş bu vatanı, bu Cumhuriyeti de onlara çiğnetmeğiz. Sonuna kadar davanız davamızdır, mücadeleniz mücadelemizdir, hatıralarınız hatıralarımızdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şehit yakınlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Kütahya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek istişare toplantılarına katıldı.