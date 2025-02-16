70 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü, eğlence mekanı girişinde de polise mukavemetten gözaltına alındı

KÜTAHYA’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan, ardından da durduğu yerde kendisini otomobile kilitleyen alkollü sürücü A.D.’ye 70 bin TL ceza uygulanıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Öte yandan, kısa süre sonra bir eğlence mekanına giden A.D., kendisine kimlik soran polislere de mukavemet gösterince arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Kütahya’da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 ABH 543 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü A.D., fuar alanına girerek aracını park etti. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayarak, otomobildeki arkadaşının sürücü olduğunu iddia eden sürücü A.D., olay yerine asayiş ekiplerinin gelmesi üzerine araçtan indirildi. Alkol muayenesi için alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen A.D.’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulup, drift yapmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından yaklaşık 70 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

EĞLENCE MEKANINA GİDİP, KİMLİK KONTROLÜ YAPAN POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI, GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan trafik denetiminden kısa süre sonra Vefa Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına giden A.D., kimlik kontrolü yapan polislere de zorluk çıkartarak, mukavemet gösterince arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D. ve arkadaşı, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.