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        Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Artun (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:50
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        Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Artun (46), hayatını kaybetti.

        Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Artun, idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Ramazan Artun, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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