Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Artun, idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Ramazan Artun, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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