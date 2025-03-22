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        Kütahya'da suç örgütü şüphelileri adliyede

        KÜTAHYAmerkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:45
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        Kütahya'da suç örgütü şüphelileri adliyede
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        KÜTAHYAmerkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma soruşturması kapsamında harekete geçti. Ç.M. ve O.M.'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Ç.M., O.M., O.M., İ.M., D.Y. ve O.T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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