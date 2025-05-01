Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.38'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Gazze'de bir şahitlik öyküsü" söyleşisi düzenlendi
        Kütahya'da "Gazze'de bir şahitlik öyküsü" söyleşisi düzenlendi
        Kütahya'da "Kadın Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi
        Kütahya'da "Kadın Üniversitesi" ilk mezunlarını verdi
        2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü, otomobiliyle park halindeki hal...
        2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü, otomobiliyle park halindeki hal...
        Kütahya'da 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hüküml...
        Kütahya'da 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hüküml...
        Kütahya'da 54 yıl hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hükümlüsü y...
        Kütahya'da 54 yıl hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hükümlüsü y...
        Kütahya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü