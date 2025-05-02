Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,55 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.