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        Üstgeçit yerine çevreyolunu kullandı, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

        KÜTAHYA'da üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Nermin Aksu (61), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:15
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        Üstgeçit yerine çevreyolunu kullandı, otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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        KÜTAHYA’da üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Nermin Aksu (61), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolun Tren Garı kavşağında meydana geldi. Ahmet Kara (69) yönetimindeki 43 FK 340 plakalı otomobil, 50 metre ilerideki üst geçit yerine çevreyolundan karşıya geçmek isteyen Nermin Aksu’ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aksu, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Kara, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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