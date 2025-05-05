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        Muhasebeci, odasında ölü bulundu

        KÜTAHYA'da muhasebeci olan Gökhan Demir (33), annesi tarafından odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:00
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        Muhasebeci, odasında ölü bulundu
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        KÜTAHYA'da muhasebeci olan Gökhan Demir (33), annesi tarafından odasında ölü bulundu. Demir’in şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

        Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir’in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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