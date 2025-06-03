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        Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

        KÜTAHYA'da 3'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip, bina girişindeki beton zemine düşen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:56
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        Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
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        KÜTAHYA'da 3'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip, bina girişindeki beton zemine düşen N.K. (42), ağır yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mescid-i Aksa Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Üçüncü katındaki dairede oturan N.K., cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden girişindeki beton kilit parke taşlarının üzerine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polisin başlattığı inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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