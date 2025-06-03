Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mescid-i Aksa Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Üçüncü katındaki dairede oturan N.K., cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden girişindeki beton kilit parke taşlarının üzerine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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