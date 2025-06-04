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        Kıyafetini traktörün şaftına kaptıran Halil İbrahim öldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan Halil İbrahim Balı (19) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:45
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        Kıyafetini traktörün şaftına kaptıran Halil İbrahim öldü
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan Halil İbrahim Balı (19) hayatını kaybetti.

        İstanbul'da oturan Halil İbrahim Balı, bayram tatili için memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayıköy'üne geldi. Köyde tarla işlerine yardım etmek isteyen Balı, evlerinin bahçesinde traktöre ilaçlama makinesini bağlarken kıyafetini aracın şaftına kaptırdı. Balı, traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Halil İbrahim Balı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Balı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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