Kütahya'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Gediz ilçesinde Hamzabey Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Gediz ve Yenikent belediyeleri ile çevre ilçelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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