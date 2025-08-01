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        Kütahya'da 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 2 dakika arayla 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 07:48 Güncelleme: 01.08.2025 - 07:48
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        Kütahya'da 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem
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        KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, bugün saat 07.15’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Simav, bu depremden 2 dakika sonra, saat 07.17’de bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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