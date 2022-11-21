Kütahya'da üç ev ile samanlık yandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangında üç ev ile bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ağarı köyünde Sadık Acar'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bitişikteki yapılara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çavdarhisar ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Söz konusu üç ev ve samanlığın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.