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Gediz'de üniversite öğrencilerine yangın eğitimi verildi

AA

Gediz'de üniversite öğrencilerine yangın eğitimi verildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üniversite öğrencilerine yönelik itfaiyecilik ve yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 27 öğrenciye mesleki yeterlilik ve gelişimleri için Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, itfaiyecilik ve yangın güvenliği kapsamında teorik ve uygulamalı olarak eğitimi verildi.

Gediz Gençlik Merkezinin çok amaçlı salonunda, yangınlar, afet sonrası yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Programda, itfaiye ekipmanları, yangın ve yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yangın türlerine müdahale, yaralı kurtarma alanlarında da öğrenciler bilgilendirildi.

Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Yüksel, başta eğitim öğretim kurumları olmak üzere yangınlar ve doğal afetlerle mücadele konularında her kesime eğitim verdiklerini bildirdi.

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