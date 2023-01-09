Altıntaş'ta öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilkokul öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri Ahmet Kahraman ve Furkan Kırabakan, Batuhan Aman ve Rukiye Coşkun tarafından ilçedeki spor salonuna kurulan seyyar çocuk trafik eğitim parkında verilen eğitime, 360 ilkokul öğrencisi katıldı.



Trafik konularında teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Etkinlik kapsamında, ilçede görev yapan 160 öğretmene de genel trafik kuralları hakkında eğitim semineri düzenlendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.