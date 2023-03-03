MHP Kütahya Milletvekili Erbaş: "1000 konteynerlik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz"

KÜTAHYA (AA) - MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında deprem bölgesinde uygun görülecek alanda Kütahyalıların destekleriyle konteyner kent oluşturulacağını bildirdi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 ili ve 13 milyon kişiyi doğrudan etkileyen, dünya deprem tarihinin en acı, en yıkıcı afetinin yaşandığını vurguladı.

Deprem felaketinin ardından Kütahya halkının tek yürek olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların hemen bölgeye gittiğini hatırlatan Erbaş "Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında, Valiliğimiz, Kütahya Belediyemiz, Kütahya Ticaret Borsası, Simav, Gediz ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odaları ile biz de 1000 konteynerlik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 1000 konteynerlik kasabayı devletimizin uygun gördüğü alana inşallah kuracağız." ifadesini kullandı.

Erbaş, vatandaşların da desteğiyle Kütahya'nın 5 binden fazla depremzedeye ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

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