Kütahya'daki trafik kazasında ölen 2 kadının cenazeleri defnedildi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kadın için cenaze törenleri düzenlendi.

Kazada ölen Emine Kurt ve Kezban Semiz'in cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Emet ilçesi Aydıncık köyünde öğle vakti kılınan namazların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kurt ve Semiz'in yakınlarının yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Çavdarhisar-Emet kara yolu Yağdığın köyü mevkisinde dün Hasan S. yönetimindeki 43 AT 814 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet C'nin kullandığı 43 FH 441 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, otomobillerden birinde bulunan Emine Kurt (63) ve Kezban Semiz (74) yaşamını yitirmiş, her iki araçtaki diğer 4 kişi yaralanmıştı.

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