Çavdarhisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, hafif ticari aracın su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan K. (53) yönetimindeki 35 LDD 65 plakalı hafif ticari araç, Çavdarhisar-Gediz kara yolu İlcikören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak su tahliye kanalına devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Hikmet K. (77), Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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