Kütahya Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 742'ncisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit okutuldu.
İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.
Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.
Programa, Domaniç Kaymakamı Muhammed Faruk Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Şenlikler, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 3 Eylül Pazar günü yapılacak.