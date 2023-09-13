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        Kütahya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapanlardan 8'i suçüstü olmak üzere 11 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:53
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        Kütahya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı
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        Tıraz köyünde kaçak kazı yapıldığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye giden Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G, O.D.Y, S.C.T, M.T, C.D, H.İ.P, İ.Z, ve K.S'yi ekskavatör ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Olay yerinden uzaklaşan H.B. ilçe merkezinde, S.P. ve Ö.A. da Kütahya merkezde yakalanarak savcılığa teslim edildi.

        Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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