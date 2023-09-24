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        Kütahya'da üstüne ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanda kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:37
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        Kütahya'da üstüne ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanda kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Çerte köyü Puslum Pınarı mevkisindeki ormanlık alanda Çerte Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları sırasında M.A'nın kestiği çam ağacı, 75 yaşındaki Ahmet Ali Koşar'ın üstüne devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Koşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Koşar'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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