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        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:46
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        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

        Dörtyol Kavşağı'nda otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Güç (49), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dörtyol Kavşağı'nda, 6 Eylül'de Nadir E. yönetimindeki otomobil, Remzi Güç'ün kullandığı bisikletle çarpışmıştı.

        Kazada, bisikletin sürücüsü ağır yaralanmıştı.

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