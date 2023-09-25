Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde 41 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde 41 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede M.S'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu arama köpeği "Mola" ile yaptıkları aramada 41 kilogram esrar ve esrar öğütme el değirmeni ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.