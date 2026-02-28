Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Kütahya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Ecem Esen, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:16
        Esen, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat’ın, siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbe olduğunu söyledi.

        28 Şubat sonuçlarının nesillerce sürmesinin amaçlandığını ve hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Esen, "Öncelikle şunun altını çizmek isteriz ki amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur." dedi.

        AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını yineleyen Esen, şunları kaydetti:

        "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu’muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır."

        Esen, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye hizmet etme kararlılığını ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradesini yılmadan sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

        Basın açıklamasına AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Çakıcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

