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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:02
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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe dışından uyuşturucu getirip sattığı öne sürülen Ş.A.Ö. (39) ve R.M'yi (28) takibe aldı.

        Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda iki A4 kağıdına emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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