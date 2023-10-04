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        Kütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:38
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        Kütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldı
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        Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı.

        Saray Mahallesi'ndeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.E'ye doğru tüfekle ateş etti.

        Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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