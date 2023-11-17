Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu Kütahya'da bir grup çocuk, evlerindeki kullanılabilir takılarını satarak elde ettikleri geliri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinli akranlarına gönderilmesi için bağışladı.

Kütahya'da bir grup çocuk, evlerindeki kullanılabilir takılarını satarak elde ettikleri geliri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinli akranlarına gönderilmesi için bağışladı.

Evlerinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında tezgah açan Zeynep Çetinkaya, Şeyma Acar, Elifnaz Dursun, Ceylin Kaygısız, Ayşe Zülal Bozkuş ve Meryem Oğuz, satıştan elde ettikleri 2 bin 500 lirayı Gazzeli çocuklara ulaştırılması için Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Kız çocuklarından bağışı teslim alan derneğin kadın kolları başkanı Hatice Karakaya ve diğer görevliler duyarlılıklarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.