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        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu

        Kütahya'da bir grup çocuk, evlerindeki kullanılabilir takılarını satarak elde ettikleri geliri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinli akranlarına gönderilmesi için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:01
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        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu
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        Kütahya'da bir grup çocuk, evlerindeki kullanılabilir takılarını satarak elde ettikleri geliri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinli akranlarına gönderilmesi için bağışladı.

        Evlerinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında tezgah açan Zeynep Çetinkaya, Şeyma Acar, Elifnaz Dursun, Ceylin Kaygısız, Ayşe Zülal Bozkuş ve Meryem Oğuz, satıştan elde ettikleri 2 bin 500 lirayı Gazzeli çocuklara ulaştırılması için Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

        Kız çocuklarından bağışı teslim alan derneğin kadın kolları başkanı Hatice Karakaya ve diğer görevliler duyarlılıklarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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