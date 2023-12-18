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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

        Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:06
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        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı
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        Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde zor duruma düşen kadınları uyuşturucu maddeye alıştırıp zorla fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık iki ay süren takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 48 sentetik ecza, bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları, 4 ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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