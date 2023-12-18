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        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:53
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        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AEF 452 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda yol onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

        Otomobilin devrildikten sonra, 52 metre sürüklendiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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