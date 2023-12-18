Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AEF 452 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda yol onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin devrildikten sonra, 52 metre sürüklendiği belirlendi.

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