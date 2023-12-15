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        Kütahya'da üniversite öğrencileri "Atatürk 1881-1919" filmini izledi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, "Atatürk 1881-1919" filmini seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:25
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        Kütahya'da üniversite öğrencileri "Atatürk 1881-1919" filmini izledi
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, "Atatürk 1881-1919" filmini seyretti.

        DPÜ Rektörü Prof. Süleyman Kızıltoprak, kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda öğrencilerle filmi izledi.

        Film organizasyonunu gerçekleştiren öğrencilere teşekkür eden Kızıltoprak, “En büyük ilham kaynağım öğrencilerimle 'Atatürk 1881-1919' filmini seyrettik. Dumlupınar kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük liderin tarihi mücadelesini konu alan bu filme katkı verenleri kutluyorum.” ifadesini kullandı.

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        Galeri

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