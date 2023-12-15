Kütahya'da üniversite öğrencileri "Atatürk 1881-1919" filmini izledi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, "Atatürk 1881-1919" filmini seyretti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, "Atatürk 1881-1919" filmini seyretti.
DPÜ Rektörü Prof. Süleyman Kızıltoprak, kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda öğrencilerle filmi izledi.
Film organizasyonunu gerçekleştiren öğrencilere teşekkür eden Kızıltoprak, “En büyük ilham kaynağım öğrencilerimle 'Atatürk 1881-1919' filmini seyrettik. Dumlupınar kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük liderin tarihi mücadelesini konu alan bu filme katkı verenleri kutluyorum.” ifadesini kullandı.
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