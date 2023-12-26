Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadele eğitimi verildi

        Kütahya'da yaklaşık 50 bin üniversite öğrencisine yönelik eş zamanlı "Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da yaklaşık 50 bin üniversite öğrencisine yönelik eş zamanlı "Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Yeşilay Kütahya Şubesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen program, tüm fakülte ve meslek yüksekokullarındaki amfilerde çevrim içi yayınlandı.

        Programda, bağımlılık alanında uzman formatörler ile Yeşilay gönüllüleri tarafından öğrencilere bağımlığın zararları ve korunma yöntemleri anlatıldı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, bugüne kadar birçok sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak öğrencilerin yararına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret eden Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkla mücadele konusunda başlattığımız etkinlikle gençlerimize bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Onlara bağımlılığın her türlüsüyle hayatları boyunca mücadele eden neferler olmasını arz ediyoruz. Hem kendileri bağımlılıktan uzak olsunlar hem de bağımlılıkla mücadele etsinler, bağımlılığa karşı refleks geliştirsinler istiyoruz. Madde, tütün, teknolojik bağımlılıklar, sosyal medyada zaman geçirmek, tüketim alışkanlıkları bağımlılıkları gençlerimize, milletimize zarar veriyor."

        Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da yaklaşık bir saat süren eğitime öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini, bu program sayesinde bağımlılığa karşı olumlu sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi
        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi
        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...
        Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede
        Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede
        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası veri...
        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası veri...