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        Çavdarhisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, şarampole savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:51
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        Çavdarhisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, şarampole savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        S.A'nın kullandığı 45 RM 835 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Suzukaya köyü mevkisi yakınında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

        Sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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