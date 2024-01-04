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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:48
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Mustafa Sağlam (69) yönetimindeki 43 FF 975 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde İbrahim Ethem Kaymaz'ın (39) kullandığı 43 UL 444 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler Sağlam ve Kaymaz ile araçlarda bulunan Hatice Fidan (71), Fadime Kasal (56), Ayşe (68) ve Mehmet Kaymaz (74), Mehmet (84) ve Zehra Sağlam (69), sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Sağlam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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