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        Kütahya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:54
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        Kütahya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        S.D'nin (45) kullandığı 43 DB 658 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında beton elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.D. ile otomobildeki N.D. (8), A.D. (73), T.K. (53) ve İ.Ö. (46), 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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