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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kütahya'da toplu açılış törenine katıldı

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin istikrarının bozulmasına yerel yönetimlerde de geçit vermemek, yereldeki iktidarla Ankara'daki iktidarın el ele koşmasını sağlamak ülkemizin menfaatine olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:01
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kütahya'da toplu açılış törenine katıldı
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin istikrarının bozulmasına yerel yönetimlerde de geçit vermemek, yereldeki iktidarla Ankara'daki iktidarın el ele koşmasını sağlamak ülkemizin menfaatine olacaktır." dedi.

        Bozdağ, Kütahya'nın Simav ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Hamza Dağ Millet Bahçesi temel atma töreni ile yapımı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı ve Simav İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nin toplu açılış törenine katıldı.

        Bozdağ, törende yaptığı konuşmada, geçen yüzyılda Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, geçmişin imkansızlıklarına göre bugünkü imkanların mukayese edilemeyecek derecede daha güçlü olduğunu söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında daha iyi ve güçlü olacağına işaret eden Bozdağ, "Büyük bir gayretle, şevkle hep beraber çalışarak ülkemizi büyütmenin derdinde, çabasında olacağız ve geçen 21 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çeviren ve ülkemize nice önemli eserleri kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakıyla birlikte büyük bir dayanışmayla ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Bozdağ, siyasi istikrarın Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin yerel yönetimlerde de siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı bileşenleriyle beraber güçlü ve birbirine saygılı bir şekilde yerel seçimlere gidiyoruz. Türkiye'nin yerel yönetimlerde de istikrara ihtiyacı var. Beş yıl milletimiz, Cumhurbaşkanımıza yetki verdi. İnşallah yerel yönetimlerde de verdiği bu yetkinin arkasında durduğu takdirde emin olun seçimsiz geçecek dört buçuk yıl içerisinde de Türkiye şu anda yaşadığı sıkıntıları, ekonomik daralmaları, pek çok problemi Allah'ın izniyle tecrübeli, birikimli bir kadronun ortaya koyduğu ve koyacağı projelerle aşacaktır. O yüzden Türkiye'nin istikrarının bozulmasına yerel yönetimlerde de geçit vermemek, yereldeki iktidarla Ankara'daki iktidarın el ele koşmasını sağlamak ülkemizin menfaatine olacaktır."

        AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay da birer konuşma yaparak temeli atılan park ile açılışı gerçekleştirilen meydan ve caminin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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