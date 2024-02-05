GÜNCELLEME - Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 16 gram kokain bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.

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