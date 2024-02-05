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        GÜNCELLEME - Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:34
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da 3 kilogram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.

        Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 3 kilo 16 gram kokain bulundu.

        Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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