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        Kütahya'da otomobilin motor kısmında 3 kilogram kokain ele geçirildi

        Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:43
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        Kütahya'da otomobilin motor kısmında 3 kilogram kokain ele geçirildi
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        Kütahya'da, otomobilinin motor kısmında 3 kilo 16 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili çevre yolunda durdurdu.

        Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş halde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü E.D'nin (47), emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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