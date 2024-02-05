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        Otomobilin motor bölümünden 3 kilo kokain çıktı

        KÜTAHYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:10
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        Otomobilin motor bölümünden 3 kilo kokain çıktı
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        KÜTAHYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sürücüsü ve plakası tespit edilen otomobil, kent girişine kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Thor'un ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş paketler halinde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.D. (47), emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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