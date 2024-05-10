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        CHP Genel Başkanı Özel, Kütahya Belediyesini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden Kütahya Belediye Başkanı seçilen Eyüp Kahveci'ye makamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:22
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        CHP Genel Başkanı Özel, Kütahya Belediyesini ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden Kütahya Belediye Başkanı seçilen Eyüp Kahveci'ye makamında ziyarette bulundu.

        Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, Kahveci'nin seçimi kazanarak CHP'yi gururlandırdığını söyledi.

        Kütahyalıların teveccühünü kazanmanın son derece önemli olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

        "Kütahya büyük bir şans yakalamıştır. Çünkü Kütahya'da ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık vardı. Kütahya, potansiyelini açığa çıkaramayan, her geçen gün biraz daha gerileyen ve insanların umutlarının tükenmeye başladığı bir kente dönüşmüştü. Çünkü hem belediye başkanları heyecanlarını kaybetmişlerdi hem de her şartta oy alınabilen, her şartta iktidar olunabilen, her şartta belediyenin kazanıldığı bir il olmaktan 31 Mart günü Kütahya kurtuldu."

        Eyüp Kahveci'nin Türkiye'deki diğer belediyelerle dayanışma içinde olacağını vurgulayan Özel, Kütahya Belediyesine her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

        Kütahya'daki potansiyeli ortaya çıkarmak için gayret göstereceklerini anlatan Özel, "Biz dünyadan fon bulunmasına, kredi sağlanmasına, geri dönüşümsüz katkıların yapılmasına, Dünya Bankası ölçeğinde Birleşmiş Milletler ölçeğinde Avrupa Birliği fonları ölçeğinde katkı sağlayacağız. Dünyadaki siyasi akrabalarımızın Kütahya'ya ilgisini çekeceğiz. Siz hazır olduğunuzda Kütahya'da çok uluslu toplantılar yapacağız, misafirleri ağırlayacağız. Kütahya'nın inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli kazandıracağız." diye konuştu.

        Ziyaretin sonunda Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Özel'e, Kahveci tarafından çini vazo takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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