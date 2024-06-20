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        GÜNCELLEME - Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:22
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Aziz Erçoban (25) idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada ölen Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cemile Yalçıner'in cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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