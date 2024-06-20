GÜNCELLEME - Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada ölen Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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