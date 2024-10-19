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        Kütahya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:56
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        Kütahya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kütahya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Ali Paşa Camisi'nde bir araya gelen grup, ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

        İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez’in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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