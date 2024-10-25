Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

Görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, parkta yangın çıkarttıkları iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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