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        Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:47 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:47
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        Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
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        Kütahya'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir çocuk oyun parkından alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, parktaki malzemeler tamamen yandı.

        Görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, parkta yangın çıkarttıkları iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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